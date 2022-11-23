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Взрыв на автобусной остановке на въезде в Иерусалим
23.11.2022 07:25 Ольга Белозерова

Взрыв на автобусной остановке на въезде в Иерусалим

На автобусной остановке на въезде в Иерусалим произошел взрыв.

Как сообщает израильская пресса, в результате взрыва пострадали 7 человек. Двое из них в критическом состоянии. 

По предварительным данным, взрывное устройство могло находиться в сумке, которую оставили на остановке.

ZAKA сообщает о госпитализации 10 человек после взрыва. Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Остальные семеро получили легкие ранения. 

Причина взрыва до сих пор неизвестна, и израильская полиция расследует несколько возможных версий, включая теракт. К месту взрыва уже направляется депутат Кнессета и лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир. 

Вскоре после первого взрыва поступили неподтвержденные сообщения о втором взрыве, хотя никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, и силы безопасности расследуют это заявление, сообщает Jerusalem Post. 

По сообщениям прессы, второй взрыв произошел в районе Рамот. Сообщается, что пострадали два человека, которые получили легкие ранения.

Шоссе №1 было перекрыто для движения в районе тоннелей  после взрыва, произошедшего возле автобусной остановке на выезде из Иерусалима.

Полиция повысила уровень террористической опасности в Иерусалиме после двух взрывов. 
 

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