



Взрыв на автобусной остановке на въезде в Иерусалим

На автобусной остановке на въезде в Иерусалим произошел взрыв.



Как сообщает израильская пресса, в результате взрыва пострадали 7 человек. Двое из них в критическом состоянии.



По предварительным данным, взрывное устройство могло находиться в сумке, которую оставили на остановке.



ZAKA сообщает о госпитализации 10 человек после взрыва. Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Остальные семеро получили легкие ранения.



Причина взрыва до сих пор неизвестна, и израильская полиция расследует несколько возможных версий, включая теракт. К месту взрыва уже направляется депутат Кнессета и лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир.



Вскоре после первого взрыва поступили неподтвержденные сообщения о втором взрыве, хотя никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, и силы безопасности расследуют это заявление, сообщает Jerusalem Post.



По сообщениям прессы, второй взрыв произошел в районе Рамот. Сообщается, что пострадали два человека, которые получили легкие ранения.



Шоссе №1 было перекрыто для движения в районе тоннелей после взрыва, произошедшего возле автобусной остановке на выезде из Иерусалима.



Полиция повысила уровень террористической опасности в Иерусалиме после двух взрывов.

