



Бен-Гвир направляется на место взрыва в Иерусалиме

Лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир направляется к месту взрыва в Иерусалиме. Напомним, что взрыв произошел на автобусной остановке.



"На пути к месту тяжелого и болезненного теракта в Иерусалиме, где взорвавшееся взрывное устройство на автобусной остановке фактически возвращает нас во времена проклятой интифады. Пришло время действовать решительно и тяжелой рукой против террористов, пора наводить порядок в стране", - подчеркнул Бен-Гвир.



Депутат отметил: "В это трудное время я молюсь со всем народом Израиля о полном выздоровлении пострадавших в результате нападения".