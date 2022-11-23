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Бен-Гвир направляется на место взрыва в Иерусалиме
23.11.2022 07:55 Ольга Белозерова

Бен-Гвир направляется на место взрыва в Иерусалиме

Лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир направляется к месту взрыва в Иерусалиме. Напомним, что взрыв произошел на автобусной остановке.

"На пути к месту тяжелого и болезненного теракта в Иерусалиме, где взорвавшееся взрывное устройство на автобусной остановке фактически возвращает нас во времена проклятой интифады. Пришло время действовать решительно и тяжелой рукой против террористов, пора наводить порядок в стране", - подчеркнул Бен-Гвир.

Депутат отметил: "В это трудное время я молюсь со всем народом Израиля о полном выздоровлении пострадавших в результате нападения". 

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