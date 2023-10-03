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Взрыв авто в мошаве Хацев: продлен арест подозреваемых
03.10.2023 14:50 Алина Груднева

Взрыв авто в мошаве Хацев: продлен арест подозреваемых

Окружной суд Ришон-ле-Циона продлил срок содержания под стражей двух подозреваемых в причастности ко взрыву автомобиля в мошаве Хацев возле Кирьят-Малахи.

Они будут арестованы еще как минимум восемь суток.

Кроме того, суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу полиции на решение об освобождении еще одного подозреваемого.  Его арест продлен еще на один день.

Накануне подозреваемый во взрыве автомобиля, 28-летний ашкелонец, который был ранен в результате полицейской погони, был госпитализирован.
 

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