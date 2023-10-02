



Взрыв автомобиля в мошаве Хацев

Взрыв автомобиля в мошаве Хацев: подозреваемый, раненный в результате стрельбы во время полицейской погони, заключен под стражу

Подозреваемый во взрыве автомобиля в мошаве Хацев 28-летний ашкелонец, который был ранен вчера в результате стрельбы полиции, все еще госпитализирован и не присутствовал на слушании о продлении срока его содержания под стражей.



Суд Ришон-ле-Циона продлил содержание под стражей подозреваемого до завтрашнего дня, 3 октября, с тем чтобы он мог присутствовать на слушаниях по его делу. Молодой человек подозреваются в умышленном убийстве, путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в заговоре с целью совершения преступления и вторжении в частную жизнь. Ранее сообщалось, что Алаа Тарек Джаруши, сидевший рядом с подозреваемым, оказался 25-летним парнем, убитым в полицейской погоне.