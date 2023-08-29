



ВВС News исказили данные в отношении изгнания ливийских евреев

Рано утром 28 августа BBC News опубликовал репортаж под заголовком “В Ливии вспыхивают протесты из-за контактов с Израилем”. Первоначально в статье было указано авторство Алекса Бинли, но страница несколько раз обновлялась в течение следующих трех часов и в настоящее время авторами указаны Алекс Бинли и Раффи Берг. Об этом пишет CameraUK.



Последняя строка первых трех версий отчета гласила следующее: “При Каддафи, который был решительным сторонником палестинского вопроса, тысячи евреев были изгнаны из Ливии, а многие синагоги были разрушены”. В четвертой версии отчета говорилось: “Заявление Израиля о том, что переговоры состоялись, было удивительным, учитывая, что не было известно, что он обхаживает Ливию, своего стойкого врага и поборника палестинского вопроса, особенно при бывшем лидере Муаммаре Каддафи. Во время его правления тысячи евреев были изгнаны из Ливии, а многие синагоги были разрушены”.

Фактически, когда Каддафи пришел к власти в сентябре 1969 года, едва ли сотня членов еврейской общины страны, насчитывающей две с половиной тысячи лет, оставалась в Ливии.



В ноябре 1945 года в Триполи произошел жестокий трехдневный погром против евреев – 120 евреев были убиты, еще сотни были ранены и по меньшей мере пять синагог, а также разрушили сотни домов и предприятий, были полностью разрушены В 1948 году, что совпало с провозглашением Государства Израиль, антисемитизм усилился, и участники беспорядков убили 12 евреев и разрушили 280 домов. В результате безудержного антисемитизма в Израиль репатриировались 30 972 еврея.



Новый закон 1961 года требовал специального разрешения для подтверждения ливийского гражданства. Практически всем евреям было отказано в этом разрешении. К 1967 году еврейское население сократилось до 7000 человек. После Шестидневной войны в Ливии снова начались антисемитские беспорядки. Король Ливии, а также еврейские лидеры призвали оставшихся ливийских евреев уехать. В 1969 году, когда к власти пришел Муаммар Каддафи, в Ливии оставалось всего 100 евреев. Его правительство конфисковало всю еврейскую собственность, аннулировало долги евреям и запретило их выезд, хотя некоторым все же удалось выбраться. К 2004 году в Ливии не осталось евреев.



Таким образом, утверждение о том, что тысячи евреев были изгнаны из Ливии во время правления Каддафи, является неточным и вводит в заблуждение, учитывая, что большая часть ливийской еврейской общины уже покинула страну из-за погромов в 1940-х и 1967 годах.



CAMERA UK подала жалобу на BBC по этому поводу и до сих пор не получила ответа.



Однако после подачи этой жалобы статья была снова обновлена. Из сообщения было удалено неточное утверждение и добавлен следующий абзац: “Еврейская община Ливии была одной из древнейших в мире. Однако во время Второй мировой войны она подвергалась преследованиям со стороны нацистских оккупантов. Десятки тысяч евреев бежали в Израиль из-за антисемитских беспорядков и политики в последующие десятилетия. Каддафи репрессировал крошечную еврейскую общину, которая оставалась в Ливии, пока к началу века в стране евреев не осталось.