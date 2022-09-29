



Вспышка лихорадки Эбола в Уганде обнаружена с опозданием - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка лихорадки Эбола в Уганде была обнаружена с опозданием.



Согласно предварительным исследованиям, у пациента могли развиться симптомы еще в августе, но его заболевание не было сразу диагностировано как лихорадка Эбола.



По меньшей мере 24 человека на данный момент дали положительный результат на суданский штамм вируса Эбола, в результате которого четыре человека погибли, сообщает ВВС.



Доктор Патрик Отим, курирующий реагирование на вспышку в Уганде, заявил, что нулевого пациента очень сложно определить. Это связано с тем, что к тому времени, когда Уганда объявила о вспышке, в сообществе уже было зарегистрировано несколько смертей.