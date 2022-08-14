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Возмутительное видео: малолетний араб издевается над евреями
14.08.2022 06:20 Александр Юзовский

Возмутительное видео: малолетний араб издевается над евреями

Израильский журналист опубликовал в сети скандальное видео, которое вызвало волну возмущений в сети.

На кадрах запечатлен малолетний араб, который издевается над проходящими мимо харедим. Ребенок делает подножки и пинки проходящим мимо евреям. Его не смущает даже внушительная разница в возрасте. 

"В этом нет ничего необычного, это происходит в Старом городе почти каждый Шаббат", — написал израильский журналист, показав возмутительное видео.

 

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