Возмутительное видео: малолетний араб издевается над евреями
Израильский журналист опубликовал в сети скандальное видео, которое вызвало волну возмущений в сети.
На кадрах запечатлен малолетний араб, который издевается над проходящими мимо харедим. Ребенок делает подножки и пинки проходящим мимо евреям. Его не смущает даже внушительная разница в возрасте.
"В этом нет ничего необычного, это происходит в Старом городе почти каждый Шаббат", — написал израильский журналист, показав возмутительное видео.
לא מדובר באירוע חריג, זה קורה בעיר העתיקה כמעט מידי שבת, הפעם זה גם תועד על ידי צעיר ערבי שישב במקום, חרדים שצועדים לכותל משער שכם סופגים מכות קללות ויריקות מילדים ערבים pic.twitter.com/0pYhvLmUGV— חיים גולדברג (@haim_goldberg) August 13, 2022