



Военные эксперты назвали основные версии авиакрушения в Брянской области

Инциденты с падениями двух вертолетов Ми-8 и двух самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области могли произойти по двум причинам, утверждают военные корреспонденты в своих соцсетях, которых цитируют российские СМИ.



Военкор Даниил Безсонов считает, что украинская армия могла действовать из засады силами противовоздушной обороны, которые ранее были переброшены в приграничную зону. Такая дистанция помогла сбить ВКС РФ.



Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что созданная НАТО интегрированная система ПВО и «зеленка» лесов Брянской и Черниговской областей, стала маскировкой, которая позволяет бить по российским самолетам.



Также существует версия с работой украинской диверсионной группы, которая могла вооружиться переносным зенитным ракетным комплексом. Военный эксперт Борис Рожин уверен, что такое маловероятно, так как атака была на четыре борта. По его мнению, огонь велся ЗРК из приграничных районов Черниговской области.