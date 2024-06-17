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На полигоне в Чехии взорвался боеприпас
17.06.2024 13:47 Алина Груднева

На полигоне в Чехии взорвался боеприпас

Днем, 17 июня, на военном полигоне в Чехии взорвался неустановленный боеприпас.

Об этом сообщило министерство обороны страны.

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Боеприпас взорвался на полигоне в чешской Либаве. По данным оборонного ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.

"Пытаемся предоставить помощь как можно быстрее. Привлечен спасательный вертолет. Инцидент расследует военная полиция", - сказано в сообщении.

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