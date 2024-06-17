



Вселенский патриархат присоединился к подписантам коммюнике саммита по Украине

Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине. Об этом сообщает сайт Федерального совета Швейцарии.



На странице указано, что в списке поддержавших совместное коммюнике стран появился Вселенский патриархат.



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Предстоятелем является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей.



При этом ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтверждал свое участие в состоявшемся в Швейцарии глобальном саммите мира.



Как сообщал Mignews.ua, 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке (Швейцария) состоялся Первый саммит мира, в котором приняли участие более 90 стран. В дальнейшем планируется привлечь к участию Россию, чтобы положить конец войне.