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В аэропортах Турции усилят меры безопасности
17.06.2024 22:30 Алина Груднева

В аэропортах Турции усилят меры безопасности

В турецких аэропортах намерены усилить меры безопасности.

По данным Dünya, будет введен более тщательный контроль багажа.

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Соответствующий закон будет рассмотрен турецким парламентом на следующей неделе.

Согласно инициативе, в аэропортах будут проводить ручной осмотр вещей при входе в терминал и в зоне посадки. Если пассажиры будут отказываться проходить проверку, их не будут допускать на рейс.

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