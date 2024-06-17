



В аэропортах Турции усилят меры безопасности

В турецких аэропортах намерены усилить меры безопасности.



По данным Dünya, будет введен более тщательный контроль багажа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Соответствующий закон будет рассмотрен турецким парламентом на следующей неделе.



Согласно инициативе, в аэропортах будут проводить ручной осмотр вещей при входе в терминал и в зоне посадки. Если пассажиры будут отказываться проходить проверку, их не будут допускать на рейс.