В аэропортах Турции усилят меры безопасности
В турецких аэропортах намерены усилить меры безопасности.
По данным Dünya, будет введен более тщательный контроль багажа.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Соответствующий закон будет рассмотрен турецким парламентом на следующей неделе.
Согласно инициативе, в аэропортах будут проводить ручной осмотр вещей при входе в терминал и в зоне посадки. Если пассажиры будут отказываться проходить проверку, их не будут допускать на рейс.