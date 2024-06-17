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В Германии расисты избили двух девочек и их отца
17.06.2024 13:32 Алина Груднева

В Германии расисты избили двух девочек и их отца

В немецком городке Гревесмюлен группа подростков и молодых людей напала на двух девочек в возрасте 8 и 10 лет и их отца.

По данным DPA, ребенка ударили ногой в лицо, после чего начали избивать мужчину, который вмешался, и еще одну девочку.

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Драка сопровождалась расистскими выкриками. В результате происшествия были арестованы восемь человек.

"Это преступление на расовой почве просто потрясает меня. Оно демонстрирует бездонную ненависть и безудержную бесчеловечность и не может быть оправдано", – сказал мэр города Гревесмюлен Ларс Прахлер.

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