



ЧЕ 2024: Первая сенсация

Словакия в очень напряженном матче обыграла Бельгию 1:0.



Сборная Бельгии не только фаворит группы, но и всего Чемпионата. Состав команды один из самых сильных. Проблема, что Бельгия не оправдывает надежды. Травмы игроков, сложные отношения внутри команды, скандалы с тренером - это причины постоянных провалов сборной на главных турнирах. В 2023 году назначили нового тренера, который до этого не особо проявил себя в Спартаке. Пока результат его работы: Куртуа, один из лучших вратарей мира, не в сборной. Игроки не молодеют и этот Чемпионат, возможно, последняя возможность доказать, что они способны на большее.



Матч против Словакии, бельгийцы начали за упокой. Грубая ошибка в обороне, соперник сказал спасибо и открыл счет.



Бельгия играла очень нервно, допуская много брака, как в нападении, так и в защите. У них были моменты сравнять счет, но все были запороты. Словаки старались играть спокойно, тоже имели пару возможностей увеличить счет. И все же было ощущение, если во втором тайме Бельгия увеличит темп и сыграет точнее, ей удастся перевернуть игру. Однако, в футболе многое зависит от «госпожи удачи». Она в этот вечер была полностью на стороне словаков: Лукаку забил, но оказался в положении вне игры, чуть позже защитник словаков выносит мяч с линии ворот. На 87 минуте Лукаку вновь забивает и… гол отменяют за еле заметную игру рукой. Словакия выстояла и одержала неожиданную победу 1:0. Теперь Бельгия обязана выигрывать следующие два матча. И это плохая новость для сборной Украины.

