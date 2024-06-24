Маленький болельщик прорвался на поле ради селфи с Роналду
На матче Португалия - Турция 10-летний мальчик сумел прорваться на поле сквозь многочисленных охранников.
Маленький болельщик хотел сделать селфи с любимым футболистом - Криштиану Роналду.
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Криш порадовал юного фаната и с радостью с ним сфотографировался. Позже журналисты спросили у отца ребенка, знал ли он о планах сына. По словам мужчины, сын уведомил его, что идет в туалет, а сам выбежал на поле.
La réaction de Ronaldo 🐐🥲… pic.twitter.com/ZA4zmFgiZG— 𝙑𝙞𝙨𝙩𝙖🇩🇿🇵🇹 (@vista_010) June 22, 2024