



Маленький болельщик прорвался на поле ради селфи с Роналду

На матче Португалия - Турция 10-летний мальчик сумел прорваться на поле сквозь многочисленных охранников.



Маленький болельщик хотел сделать селфи с любимым футболистом - Криштиану Роналду.



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Криш порадовал юного фаната и с радостью с ним сфотографировался. Позже журналисты спросили у отца ребенка, знал ли он о планах сына. По словам мужчины, сын уведомил его, что идет в туалет, а сам выбежал на поле.