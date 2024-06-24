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Маленький болельщик прорвался на поле ради селфи с Роналду
24.06.2024 10:37 Алина Груднева

Маленький болельщик прорвался на поле ради селфи с Роналду

На матче Португалия - Турция 10-летний мальчик сумел прорваться на поле сквозь многочисленных охранников.

Маленький болельщик хотел сделать селфи с любимым футболистом - Криштиану Роналду.

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Криш порадовал юного фаната и с радостью с ним сфотографировался.  Позже журналисты спросили у отца ребенка, знал ли он о планах сына. По словам мужчины, сын уведомил его, что идет в туалет, а сам выбежал на поле.

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