



Американец найден мертвым на греческом острове, еще трое пропали без вести

Американский турист был найден мертвым на пляже греческого острова недалеко от Корфу после того, как в четверг его объявили пропавшим без вести.



Туриста, имя которого не называется, в последний раз видели во вторник в кафе на острове Матраки, население которого составляет всего 100 человек, вместе с двумя другими туристами, которые с тех пор покинули остров.



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Тело мужчины было найдено в воскресенье на скалистом, довольно отдаленном пляже другим туристом. О его пропаже в четверг сообщил друг, у которого он остановился.



Смерть американского туриста в выходные стала последним смертельным случаем на греческих островах, где температура часто превышает 40 градусов.



В настоящее время ведутся поиски еще трех туристов, пропавших без вести в условиях изнуряющей жары.

