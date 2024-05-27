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Во Франции в метро мужчина напал с ножом на людей
27.05.2024 08:16 Алина Груднева

Во Франции в метро мужчина напал с ножом на людей

В Лионе мужчина напал с ножом на людей в метро, в результате чего три человека получили ранения.

По данным Le Figaro, атака была совершена на станции Jean Jaurès.

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По предварительным данным, два человека находятся в тяжелом состоянии. Нападавший нейтрализован.

Уточняется, что 27-летний мужчина уже попадал в поле зрения полиции ранее. В ходе нападения он не выдвигал никаких религиозных или политических претензий. Мотивы устанавливаются.

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