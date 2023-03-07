



Вместе с ударом по Алеппо был атакован иранский аэропорт Ан-Нираб

Согласно сообщениям зарубежной прессы, сегодня в 02:07 утра Израиль атаковал международный аэропорт города Алеппо на севере Сирии с помощью крылатых ракет, запущенных с самолетов, и вывел его из строя.



Однако дополнительные сообщения, поступившие позже из района атаки, показали, что Израиль также нанес удар крылатыми ракетами по другому сирийскому военному аэропорту - Ан-Нираб.



Он расположен недалеко от международного аэропорта Алеппо. Там находятся объекты и склады оружия и боеприпасов иранских Стражей исламской революции, которые взяли аэропорт под свой контроль и используют его только в своих целях.



Эксплуатация аэропорта осуществляется в тесном сотрудничестве с "Хизбаллой", которая также использует его для получения военного снаряжения непосредственно из Ирана.



Согласно тем же сообщениям, Израиль нанес удары и уничтожил склады оружия и боеприпасов, которые были доставлены из Ирана под видом гуманитарной помощи жертвам землетрясения на севере Сирии.