



Видео: водителя жестоко избили на глазах жены и детей в Кармиэле



Прокуратура Северного округа полиции предъявила обвинительное заключение двум подозреваемым, которые после ссоры на дороге жестоко избили водителя на глазах у его жены и маленьких дочерей.



Инцидент с нападением произошел в прошлую пятницу в Кармиэле, когда водитель автомобиля, в котором ехала семья, стал свидетелем опасного обгона другого автомобиля, в котором ехали двое молодых людей, в результате чего между сторонами началась словесная перепалка.



После короткой поездки, когда автомобили стояли вместе на красном светофоре, двое молодых людей вышли из обгоняющего автомобиля и жестоко атаковали отца семейства, применив слезоточивый газ - на глазах у его дочерей, которые в тот момент находились в автомобиле.



Через короткое время двое подозреваемых, 18 и 19 лет, были арестованы в Кармиэле.

