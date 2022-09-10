



Вертолет Black Hawk разбился во время учений талибов: трое погибших

Вертолет Black Hawk разбился во время учений талибов в столице Афганистана Кабуле.



Как заявили в министерстве обороны "Талибана", в результате инцидента погибли три человека. Еще пятеро - получили ранения, сообщает Jerusalem Post.



"Американский вертолет Black Hawk, который летал… для обучения, разбился из-за технической проблемы в кампусе Национального университета обороны", - заявил представитель министерства обороны Энайтулла Хоразми.



Напомним, что при выводе войск из Афганистана США оставили часть техники. "Талибан" взял под свой контроль несколько самолетов американского производства после того, как они захватили страну чуть более года назад. Остается неясным, сколько из них находятся в рабочем состоянии.