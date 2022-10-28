



В Ярославле офицер сломал челюсть мобилизованному и выстрелил в него

В Ярославле на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные со всего региона, произошло ЧП. По информации источника 76.RU, один из офицеров выстрелил во время драки с мобилизованным.



Инцидент изданию подтвердили несколько человек, в том числе один из военных, который находился в части в момент происшествия. По их словам, стрельба и драка произошли в воскресенье, 23 октября.



— Между мобилизованными и офицерами произошла перепалка из-за того, что не открывали КПП. На улице стояли женщины, дети, бабушки, а нас закрыли в части, как свиней в загоне. И от командира части посыпались обвинения в наш адрес, что мы щенки. За это он получил два удара. После отбоя мобилизованные ребята были на нервах, пошли в курилку. К ним подошел офицер, сказал, что после отбоя нельзя курить. Слово за слово. Мобилизованный схватил офицера за китель, а офицер ударил его, уронил на асфальт. И сделал два выстрела из боевого оружия. Один — в воздух, другой — рядом с ухом мобилизованного. У пострадавшего сломана челюсть, сломан нос, травма головы, выбиты три зуба. Сейчас он находится в военном госпитале, — рассказал мобилизованный Михаил