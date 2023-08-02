



В Японии из-за тайфуна отменены более 200 авиарейсов

В Японии в результате мощного тайфуна, обрушившегося на остров Окинава, по меньшей мере, один человек погиб и еще 35 пострадали.



Об этом сообщает Kyodo News.



По данным местных властей, трое травмированных находятся в тяжелом состоянии.



Шестой за этот сезон тайфун Ханун вызвал перебои в работе транспорта. В частности, авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили более 200 рейсов.



Отменены также некоторые запланированные на четверг рейсы на Окинаву и из нее, а также в префектуру Кагошима.

