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В Японии из-за тайфуна отменены более 200 авиарейсов
02.08.2023 18:44 Ирина Демьянова

В Японии из-за тайфуна отменены более 200 авиарейсов

В Японии в результате мощного тайфуна, обрушившегося на остров Окинава, по меньшей мере, один человек погиб и еще 35 пострадали.

Об этом сообщает Kyodo News.

По данным местных властей, трое травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Шестой за этот сезон тайфун Ханун вызвал перебои в работе транспорта. В частности, авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили более 200 рейсов.

Отменены также некоторые запланированные на четверг рейсы на Окинаву и из нее, а также в префектуру Кагошима.
 

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