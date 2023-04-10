



В Турции произошла стрельба возле мечети: шестеро раненых

В турецком городе Чорум произошла стрельба у выхода из мечети, в результате которой шесть человек были ранены, сообщает TRT Haber.



В районе Искилип города Чорум 30-летний житель одного из близлежащих сел открыл огонь из охотничьего ружья по людям, которые выходили после молитвы.



К месту происшествия направили правоохранителей и медиков. Поиск нападавшего, который скрылся с места происшествия, продолжается.



Раненых доставили в местные больницы



