В Турции произошла стрельба возле мечети: шестеро раненых
В турецком городе Чорум произошла стрельба у выхода из мечети, в результате которой шесть человек были ранены, сообщает TRT Haber.
В районе Искилип города Чорум 30-летний житель одного из близлежащих сел открыл огонь из охотничьего ружья по людям, которые выходили после молитвы.
К месту происшествия направили правоохранителей и медиков. Поиск нападавшего, который скрылся с места происшествия, продолжается.
Раненых доставили в местные больницы