В Тель-Авиве возобновились протесты: применен водомет
Вечером, 23 марта, в Тель-Авиве возобновились акции протеста против правовой реформы.
Это произошло после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что законодательный процесс остановлен не будет.
Демонстранты начали блокировать дороги, скандируя антиправительственные лозунги. Полиция использовала водометы для разгона толпы.
תל אביב— Bar Peleg (@bar_peleg) March 23, 2023
תמונת מצב שעה 21:00 - מכת״זית הופעלה על מפגינים באזור יצחק שדה pic.twitter.com/VrZYccRLpi