



В Тель-Авиве возобновились протесты: применен водомет

Вечером, 23 марта, в Тель-Авиве возобновились акции протеста против правовой реформы.



Это произошло после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что законодательный процесс остановлен не будет.



Демонстранты начали блокировать дороги, скандируя антиправительственные лозунги. Полиция использовала водометы для разгона толпы.

