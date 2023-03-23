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В Тель-Авиве возобновились протесты: применен водомет
23.03.2023 21:44 Алина Груднева

В Тель-Авиве возобновились протесты: применен водомет

Вечером, 23 марта, в Тель-Авиве возобновились акции протеста против правовой реформы.

Это произошло после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что законодательный процесс остановлен не будет.

Демонстранты начали блокировать дороги, скандируя антиправительственные лозунги. Полиция использовала водометы для разгона толпы.
 

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