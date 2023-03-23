



Нетаниягу: до сегодняшнего дня у меня были связаны руки, я вступаю в игру

Перед отлетом в Лондон премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу.



Нетаниягу сказал - я говорил после выборов и я намерен быть премьер-министром всех граждан



Мы не можем подвергать опасности наше общее будущее.



Противники реформы - не предатели, и ее сторонники - не фашисты.



Сторонники реформы считают, что здесь нет демократии, что БАГАЦ управляет всем и вмешивается во все сферы жизни.



Суд вмешивается без всяких на то оснований в сферу безопасности, в войну с террором, он отменил закон о депортации мигрантов, он задержал разработку оффшорного газа.



Судьи живут в закрытом клубе и назначают друг друга на должности. Даже противник реформы соглашаются с тем. что это необходимо исправить.



В то же время противник реформы боятся того, что Кнессет подомнет под себя судебную систему, установит тут государство галахи, лишит людей прав.



Мы настаиваем на том, чтобы вернуть баланс властей, и сделать это так, чтобы избежать раскола в народе. Это можно достичь только при широком согласии. К моему сожалению, оппозиция не идет нам навстречу и мы разбазарили три месяца. Мы не хотим правления суда, мы хотим сбалансированного суда, это не конец демократии, это - усиление демократии.



Далее Нетаниягу бросил бомбу: “Довольно! С этого момента я начинаю заниматься всем. Абсурдная угроза отстранить меня от власти и отменить результат выборов не сработает”.



Нетаниягу также заявил, что уже на следующей неделе будет принят закон об изменении состава комиссии по назначению судей”.



В своем заявлении премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал законодательный процесс частью правовой революции, заявив, что "не будет неограниченной отмены вето решений БАГАЦа, этого не произойдет. Я намерен закрепить в законе индивидуальные права всех граждан Израиля". Нетаниягу также упомянул Закон об отстранении главы правительства, отметив: "До сегодняшнего дня у меня были связаны руки. Теперь это произошло. Я вступаю в игру, ради народа и страны я сделаю все, что в моих силах, чтобы достичь решения и успокоить дух в нации. Мы все - один народ".





