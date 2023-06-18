



В столице Казахстана вооруженный мужчина захватил заложников в здании банка

Сегодня, по информации правоохранителей Казахстана, в здании банка Kaspi по улице Достык в Астане закрылся вооруженный мужчина вместе с посетителями учреждения, сообщает Kazinform.



Издание отмечает, что в социальных сетях распространились фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как здание банка оцепили полицейские.



Спустя некоторое время правоохранители Казахстана обезвредили злоумышленника. Все люди, которые были в учреждении, освобождены. Об этом сообщили в МВД страны.



"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!" - сообщили в МВД Казахстана в Telegram.



Всех, как указано, осмотрели медики. "Никто из заложников и захватчик не пострадали", - говорится в сообщении.



Переговоры со злоумышленником, как сообщается, проводил глава МВД страны Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.





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