



В США 13-летний мальчик предотвратил аварию школьного автобуса

Семиклассник из американского штата Мичиган Диллон Ривз предотвратил аварию школьного автобуса после того, как водитель потеряла сознание, сообщает CNN.



Полиция назвала поступок мальчика "чрезвычайным актом мужества и зрелости".



Школьный автобус развозил учащихся по домам. Водитель почувствовала головокружение и предупредила школьный отдел транспорта, что плохо чувствует себя и собирается остановиться.



Однако водитель не успела доехать туда, где планировала припарковаться, потеряла сознание и не смогла остановить автобус, начавший выезжать на встречную полосу.



В автобусе, где было 66 учащихся, началась паника. Однако 13-летний Ривз взялся за руль и начал медленно нажимать на тормоза. Мальчик кричал пассажирам: "Кто-то позвоните в 911. Немедленно. Кто-то должен позвонить по телефону 911. Пусть кто-то позвонит в 911!".



В конце концов, Диллон направил автобус в безопасное место.



Полиция и пожарная служба отреагировали на инцидент в течение нескольких минут и оказали помощь водители автобуса. Всех учеников посадили в другой автобус и увезли домой. Никто из детей не пострадал. Водитель был доставлен в больницу для обследования.



