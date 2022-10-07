



В Сирии ликвидированы два высокопоставленных члена ISIS

Американские военные нанесли авиаудар на севере Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

По словам военных, в результате удара были ликвидированы два высокопоставленных члена террористической организации "Исламское Государство" (ISIS).

Нападение произошло через несколько дней после того, как американский спецназ на нескольких вертолетах высадился в районе Хасака на северо-востоке страны. Центральное командование США заявило, что жертв среди американских военных и гражданского населения нет.