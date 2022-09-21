



В Санкт-Петербурге и Москве "пачками" раздают повестки

После объявления Путиным частичной мобилизации в России, в Санкт-Петербурге и Москве стартовала массовая раздача повесток.



Об этом сообщил юрист и руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram.



"В Санкт-Петербурге военкоматы пачками разносят повестки, привлекают сотрудников ТСЖ для их вручения. Медики в Москве массово получают повестки из военкоматов для вручения мобилизационного предписания", - написал он.



