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В Санкт-Петербурге и Москве "пачками" раздают повестки
21.09.2022 13:44 Ольга Белозерова

В Санкт-Петербурге и Москве "пачками" раздают повестки

После объявления Путиным частичной мобилизации в России, в Санкт-Петербурге и Москве стартовала массовая раздача повесток.

Об этом сообщил юрист и руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram.

"В Санкт-Петербурге военкоматы пачками разносят повестки, привлекают сотрудников ТСЖ для их вручения. Медики в Москве массово получают повестки из военкоматов для вручения мобилизационного предписания", - написал он. 

 

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