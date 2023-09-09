



В Румынии нашли новые обломки российского дрона

В Румынии недалеко от Плауру нашли новые обломки российского беспилотника.



По данным Министерства обороны страны, находка была сделана 9 сентября во время мониторинга района военными.



"После проведения поисковых работ на местности были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата, аналогичного тем, что используются российскими военными", - сказано в заявлении.



Район был оцеплен. Обломки будут отправлены на техническую экспертизу. В Румынии осудили российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае.



"Они являются неоправданными, противоречат нормам международного гуманитарного права и являются военными преступлениями", - сообщили в оборонном ведомстве.



Это уже второй раз после 4 сентября, когда на территории Румынии находят обломки ударного дрона после массированной атаки на портовую инфраструктуру в Одесской области.