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В России заявили, что задержан владелец новостного канала Nexta
29.01.2023 17:34 Наталья Богинская

В России заявили, что задержан владелец новостного канала Nexta

Российские СМИ начали распространять информацию о задержании россиянина из Москвы по имени Олег. Сообщается, что он является владельцем новостного канала Nexta и его собираются судить за "призывы к терроризму".

По информации российских СМИ, силовики заинтересовались каналом с середины марта прошлого года из-за публикаций и спустя почти год вышли на 27-летнего Олега С. Задержанному грозит до 7 лет колонии. Российские силовики уверены, что именно Олегу принадлежит SIM-карта, на номере которой зарегистрирован канал Nexta.

Nexta опубликовала сообщение, в котором говорится, что работников канала нет ни на территории России, ни на территории Беларуси. В целях безопасности сотрудники даже не посещают эти страны. Кроме того, граждан РФ в команде нет.

Относительно Олега С., пойманного россиянами, у канала есть две версии:

  1. Это вымышленный персонаж, которого российские силовики придумали, чтобы получить "звездочку" за "выполнение задачи" не прилагая никаких усилий.
  2. Олег С. действительно существует, но он стал жертвой беззакония, которому шьют фальшивые обвинения.

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