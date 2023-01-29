



В России заявили, что задержан владелец новостного канала Nexta

Российские СМИ начали распространять информацию о задержании россиянина из Москвы по имени Олег. Сообщается, что он является владельцем новостного канала Nexta и его собираются судить за "призывы к терроризму".



По информации российских СМИ, силовики заинтересовались каналом с середины марта прошлого года из-за публикаций и спустя почти год вышли на 27-летнего Олега С. Задержанному грозит до 7 лет колонии. Российские силовики уверены, что именно Олегу принадлежит SIM-карта, на номере которой зарегистрирован канал Nexta.



Nexta опубликовала сообщение, в котором говорится, что работников канала нет ни на территории России, ни на территории Беларуси. В целях безопасности сотрудники даже не посещают эти страны. Кроме того, граждан РФ в команде нет.



Относительно Олега С., пойманного россиянами, у канала есть две версии: