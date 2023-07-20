



В Тамбове вспышка холеры на предприятии по пошиву армейской формы

Два гражданина Индии госпитализированы с подозрением на холеру в Тамбовской области. Первый заболевший, 20-летний Мохаммад М. оказался в больнице 17 июля. 20 июля госпитализирован и второй заболевший, 23-летний Алам Н.



Всего в больницу доставлены 6 человек: у двоих из них анализы дали положительный результат, их положили в отдельные боксы под капельницы. Еще у четверых зафиксированы пока лишь первичные симптомы заболевания – сухость языка и боли в животе. Их временно поместили в изолированное акушерское отделение.



Заболевшие мужчины работали на предприятии по пошиву одежды для российской армии и жили в общежитии в Тамбовской области. Медики и представители Роспотребнадзора у сотрудников предприятия берут мазки на холеру.



В России они находятся всего неделю. 13 июля индусы прилетели из Дели в аэропорт Шереметьево. Сейчас у всех пассажиров рейса проверяют анализы.