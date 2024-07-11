



В РФ сообщили о предотвращении теракта в Адыгее

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении теракта в Адыгее.



По данным российских СМИ, атаку на православный храм в Майкопе собирался совершить выходец одной из стран Центральной Азии.



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По данным ФСБ, он готовил подрывные устройства с целью убийства священников. Также в ходе обысков у него обнаружили "запрещенные террористические материалы" и нож.



По версии следствия, после совершения теракта подозреваемый планировал покинуть страну. Расследование продолжается.