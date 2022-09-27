



В Реховоте убита мать троих детей

В Реховоте была убита 30-летняя мать троих детей, полиция подозревает ее мужа.



В полиции также сообщили, что дом, в котором проживала погибшая, был подожжен, по предварительной версии, это тоже дело рук супруга покойной.



Медики установили, что женщина была убита до пожара. Полиция считает, что подозреваемый убил свою супругу, поджег квартиру, а затем попытался совершить самоубийство, однако, он выжил и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.



Дети пары доставлены в больницу "Каплан" с отравлением угарным газом.



Среди пострадавших оказался и 63-летний отец подозреваемого (тесть погибшей женщины). Он находился в той же квартире и также был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.