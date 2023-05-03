



В минздраве призвали проинформировать подростков об угрозе электронных сигарет

Министр здравоохранения Моше Арбель призвал министра просвещения Йоава Киша провести информационную кампанию об опасности электронных сигарет.



Он попросил, чтобы занятия в школах были прерваны на один час, в ходе которого детям объяснят, насколько использование устройств угрожает здоровью.



Такой призыв он сделал после двух недавних случаев, произошедших в Израиле. В середине апреля 16-летний подросток умер из-за коллапса легких после того, как покурил электронную сигарету.



Спустя две недели, 2 мая, мальчик того же возраста из Реховота попал в реанимацию в медицинском центре "Каплан" после того, как использовал аналогичное устройство.



