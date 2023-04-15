



Умер подросток, у которого произошел коллапс легких: отключился от аппарата ЭКМО

В субботу 16-летний подросток скончался после того, как был госпитализирован в начале недели из-за коллапса легких, вызванного использованием электронных сигарет.



Вскоре после того, как отец Мейдана Келлера сообщил в своем посте в Facebook, что его “дорогой сын” умер, больница, в которой лечился подросток, сообщила в своем заявлении, что он скончался после ”отключения себя” от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который оказывает сердечную и респираторную помощь.



“Первоначальные данные указывают на то, что мальчик умер после того, как, по-видимому, отключился от ЭКМО по неизвестной причине”, — сообщили в Детском медицинском центре Израиля им. Шнайдера.



В больнице сообщили, что дело передано в Минздрав для расследования.



Мать Келлера попросила израильтян молиться и призвала других родителей не позволять своим детям использовать электронные сигареты, часто называемые вейпами.



Израильская ассоциация врачей общественного здравоохранения призвала к усилению превентивных мер по блокированию продажи табачных изделий детям и призвала запретить электронные сигареты.



