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Умер подросток, у которого произошел коллапс легких: отключился от аппарата ЭКМО
15.04.2023 11:55 Ирина Демьянова

Умер подросток, у которого произошел коллапс легких: отключился от аппарата ЭКМО

В субботу 16-летний подросток скончался после того, как  был госпитализирован в начале недели из-за коллапса легких, вызванного использованием электронных сигарет.

Вскоре после того, как отец Мейдана Келлера сообщил в своем посте в Facebook, что его “дорогой сын” умер, больница, в которой лечился подросток, сообщила в своем заявлении, что он скончался после ”отключения себя” от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который оказывает сердечную и респираторную помощь.

“Первоначальные данные указывают на то, что мальчик умер после того, как, по-видимому, отключился от ЭКМО по неизвестной причине”, — сообщили в Детском медицинском центре Израиля им. Шнайдера.

В больнице сообщили, что дело передано в Минздрав для расследования.

Мать Келлера попросила израильтян молиться и призвала других родителей не позволять своим детям использовать электронные сигареты, часто называемые вейпами.

Израильская ассоциация врачей общественного здравоохранения призвала к усилению превентивных мер по блокированию продажи табачных изделий детям и призвала запретить электронные сигареты.

 

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