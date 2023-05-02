



Каплан: подросток госпитализирован после курения электронной сигареты

Во вторник, 2 мая, 16-летний мальчик из Реховота попал в реанимацию в медицинском центре "Каплан" после того, как покурил электронную сигарету.



Он госпитализирован в "Каплан" с подозрением на повреждение легких, вызванное курением электронных сигарет.



Врачи ведут исследование. Мальчик курил электронные сигареты и поступил с дыхательной недостаточностью.



По предварительным данным, подросток находится в средней степени тяжести. Он получает необходимое для этого состояния лечение.



