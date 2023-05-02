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Каплан: подросток госпитализирован после курения электронной сигареты
02.05.2023 20:49 Алина Груднева

Каплан: подросток госпитализирован после курения электронной сигареты

Во вторник, 2 мая, 16-летний мальчик из Реховота попал в реанимацию в медицинском центре "Каплан" после того, как покурил электронную сигарету.

Он госпитализирован в "Каплан" с подозрением на повреждение легких, вызванное курением электронных сигарет.

Врачи ведут исследование. Мальчик курил электронные сигареты и поступил с дыхательной недостаточностью.

По предварительным данным, подросток находится в средней степени тяжести. Он получает необходимое для этого состояния лечение.

 

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