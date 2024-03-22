



В Минобороны РФ признали и цинично оправдали ракетный удар по Украине

Министерство обороны РФ не отрицает масштабную атаку на энергетику Украины ночью 22 марта и цинично утверждает, что это якобы был ответ на рейд российских добровольцев на территорию РФ.



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Так, в опубликованном Минобороны РФ в Telegram-канале сообщении говорится: армия РФ якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотникам по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и "иностранных наемников".



Минобороны РФ утверждает, что якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".



Москва также уверяет, что уничтожила иностранную военную технику в Украине, которую предоставили страны НАТО и "нарушила переброску к переднему краю резервов".



Россия традиционно заявила о достижении всех целей.



При этом Минобороны РФ оправдывается, что масштабный обстрел Украины якобы был ответом на рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области.



Как сообщал Mignews.ua, ночью 22 марта 2024 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эта атака стала одним из самых масштабных обстрелов по энергетической инфраструктуре с момента первой военной зимы. В результате несколько городов и населенных пунктов остались без света, в регионах введены аварийные графики, есть погибшие, раненые, пропавшие без вести.

