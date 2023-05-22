



В Мексике вулкан извергает столбы дыма и пепла

Недалеко от Мехико в Латинской Америке вулкан Попокатепетль снова извергает столбы дыма. Из-за этого вблизи вулкана ужесточились меры безопасности, сообщает Reuters.



Активность вулкана также повлекла задержку и отмену рейсов в международном аэропорту имени Бенито Хуареса.



Серия относительно небольших, но мощных извержений Попокатепетля заставила чиновников штата Пуэбла приостановить занятия в государственных и частных школах в 22 городах. Уроки в этих школах будут проводить онлайн.



Причиной является выпадение пепла, а также извержение газов, сопровождающих активность "дымящегося холма". Они вредны для дыхательной системы.



Если ситуация будет ухудшаться, местное население эвакуируют.



Мексиканский центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщил, что за последние 24 часа было зарегистрировано 154 выдыхания преимущественно пепла и газа из Попокатепетля, один "незначительный" взрыв и одно вулканотектоническое землетрясение.



Попокатепетль второй по высоте вулкан в Мексике. Он расположен в 72 км юго-западнее Мехико, где проживает около 9 миллионов человек.

