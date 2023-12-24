



В Лондоне воры вынесли алкоголь из магазина на тысячи долларов

В Лондоне произошло ограбление магазина Tesco Express за несколько дней до Рождества.



По данным британской газеты Мirror, четыре человека вынесли из магазины полные пакеты вина, пива и других спиртных напитков.



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Такое наглое ограбление начали снимать покупатели на камеры, но преступников это даже не смутило.



Позже владельцы Tesco Express подали заявление в полицию. По их словам, магазин обокрали на несколько тысяч долларов.