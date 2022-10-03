



В Казани задержали школьницу, которая пыталась поджечь военкомат

В Казани задержали 11-классницу, которая пыталась поджечь военный комиссариат Советского района на улице Журналистов. При себе у школьницы было три «коктейля Молотова», пишет телеграм-канал Baza.



Две бутылки девушка кинула в сторону здания, но в цель не попала. В результате она подожгла лишь траву в нескольких метрах от стены военкомата.



Третью бутылку у школьницы нашли при себе, когда ее задержали, пишут авторы канала. Полицейским девушка объяснила, что хотела поджечь военкомат, т. к. является противницей спецоперации и мобилизации. Школьница задержана и находится в отделении полиции.