



В Италии задержан поляк, атаковавший израильтянку с ножом

Спустя четыре дня после того, как 24-летняя израильтянка подверглась нападению на станции метро в Риме, очевидно, во время попытки ограбления, был арестован атаковавший ее человек. Подозреваемый, Александр Матеуш Чумак, молодой поляк, скрылся с места преступления, и местная полиция начала его поиски.





В субботу, в день нападения, Чумак прибыл на железнодорожную станцию Термини на автобусе маршрута 714. В 21:30, как зафиксировали камеры, он вышел из автобуса с синей сумкой и закурил сигарету. Позже он напал на израильскую туристку, скрылся и исчез. В СМИ, опубликовавших документацию и сообщивших об инциденте, было указано, что молодая израильтянка получила 3 удара ножом в спину, когда пыталась купить билет, и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.



С воскресенья, когда были собраны записи с камер наблюдения на месте происшествия, полиция Рима получила более точную картину его передвижений. Были опубликованы фотография подозреваемого, его данные и еще одна видеозапись. Сегодня стало известно, что полицейский, закончивший свою смену, узнал подозреваемого на вокзале в Милане и арестовал его. Итальянская полиция связалась с туристской.



После его ареста итальянские СМИ предоставили дополнительные подробности о подозреваемом Чумаке. Среди прочего, было сказано, что он прибыл в Италию 8 месяцев назад, был безработным и бездомным, поддерживал телефонную связь со своей семьей, а в последнем разговоре с матерью 23 октября она умоляла его вернуться домой. Ожидается, что подозреваемому будут предъявлены обвинения в покушении на убийство.



