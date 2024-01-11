В Иране подтвердили захват судна
Военно-морские силы Ирана подтвердили, что захватили судно в Оманском заливе.
Об этом сообщает информагентство Tasnim со ссылкой на источник.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"ВМС Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе", - сказано в сообщении.
Ранее сеть морского наблюдения Tanker Tracker сообщила, что вооруженные лица, совершившие налет на танкер St. Nikolas примерно в 80 км к востоку от Оманского залива, являются представителями иранских сил.