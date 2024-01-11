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В Иране подтвердили захват судна
11.01.2024 15:18 Алина Груднева

В Иране подтвердили захват судна

Военно-морские силы Ирана подтвердили, что захватили судно в Оманском заливе.

Об этом сообщает информагентство Tasnim со ссылкой на источник.

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"ВМС Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе", - сказано в сообщении.

Ранее сеть морского наблюдения Tanker Tracker сообщила, что вооруженные лица, совершившие налет на танкер St. Nikolas примерно в 80 км к востоку от Оманского залива, являются представителями иранских сил.
 

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