



В Иране подтвердили захват судна

Военно-морские силы Ирана подтвердили, что захватили судно в Оманском заливе.



Об этом сообщает информагентство Tasnim со ссылкой на источник.



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"ВМС Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе", - сказано в сообщении.



Ранее сеть морского наблюдения Tanker Tracker сообщила, что вооруженные лица, совершившие налет на танкер St. Nikolas примерно в 80 км к востоку от Оманского залива, являются представителями иранских сил.

