



В Иране писатель приговорен к смертной казни за интервью израильскому каналу



Иран приговорил писателя-диссидента к смертной казни за то, что тот дал интервью израильскому телеканалу.



Об этом сообщает Iran International.



Мехди Бахмана обвинили в "шпионаже" после того, как он дал интервью 13-му каналу израильского ТВ. Писатель критиковал режим в Тегеране и призвал к нормализации отношений между Израилем и Ираном.



Он тогда сказал, что не боится ареста за общение с израильскими журналистами. Уточняется, что в последние годы автор работал с шиитским священнослужителем Масуми Техрани над созданием произведений искусства, содержащих символы различных религий. Их он дарил лидерам меньшинств в Иране.



За последние дни по меньшей мере 11 человек были приговорены к смертной казни за участие в массовых акциях протестах. Более 100 человек приговорены к смертной казни.

