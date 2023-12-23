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В Иране казнили женщину - она убила своего мужа
23.12.2023 01:30 MIGnews.com

В Иране казнили женщину - она убила своего мужа

Самира Сабзян была повешена по приговору суда в Иране. Она обвинялась в убийстве своего мужа.

Девушку выдали замуж против ее воли в возрасте 15 лет. После чего она стала жертвой домашнего насилия.

За время короткого брака Самира родила своему мужу двоих детей, которых она, впрочем, не видела от момента их рождения.

В 19 лет Самиру арестовали за убийство мужа. Она провела в тюрьме в ожидании казни десять лет. Ее повесили на рассвете 20 декабря.

За истекший год в Иране казнили 21 женщину. 

 

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