В Иране казнили женщину - она убила своего мужа
Самира Сабзян была повешена по приговору суда в Иране. Она обвинялась в убийстве своего мужа.
Девушку выдали замуж против ее воли в возрасте 15 лет. После чего она стала жертвой домашнего насилия.
За время короткого брака Самира родила своему мужу двоих детей, которых она, впрочем, не видела от момента их рождения.
В 19 лет Самиру арестовали за убийство мужа. Она провела в тюрьме в ожидании казни десять лет. Ее повесили на рассвете 20 декабря.
За истекший год в Иране казнили 21 женщину.