



В Иране казнили женщину - она убила своего мужа

Самира Сабзян была повешена по приговору суда в Иране. Она обвинялась в убийстве своего мужа.



Девушку выдали замуж против ее воли в возрасте 15 лет. После чего она стала жертвой домашнего насилия.



За время короткого брака Самира родила своему мужу двоих детей, которых она, впрочем, не видела от момента их рождения.



В 19 лет Самиру арестовали за убийство мужа. Она провела в тюрьме в ожидании казни десять лет. Ее повесили на рассвете 20 декабря.



За истекший год в Иране казнили 21 женщину.



