



В Иране арестована группа членов ИГИЛ

Иран арестовал высокопоставленного члена ИГИЛ и еще восемь членов террористической организации.



Их обвиняют в подготовке терактов на праздновании окончания священного месяца Рамадан.



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По данным иранской полиции, одним из арестованных в Карадже оказался Мохаммад Закер.



Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за два взрыва в Иране в январе, в результате которых погибло около 100 человек.



Ранее аресты членов ИГИЛ также провели силы безопасности Палестинской автономии в Иудее и Самарии.