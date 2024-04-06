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В Иране арестована группа членов ИГИЛ
06.04.2024 09:58 Алина Груднева

В Иране арестована группа членов ИГИЛ

Иран арестовал высокопоставленного члена ИГИЛ и еще восемь членов террористической организации.

Их обвиняют в подготовке терактов на праздновании окончания священного месяца Рамадан.

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По данным иранской полиции, одним из арестованных в Карадже оказался Мохаммад Закер. 

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за два взрыва в Иране в январе, в результате которых погибло около 100 человек.

Ранее аресты членов ИГИЛ также провели силы безопасности Палестинской автономии в Иудее и Самарии.

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