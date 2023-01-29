



В Иерусалиме арестованы трое мужчин, подозреваемых в педофилии

Полиция арестовала троих подозреваемых жителей Иерусалима по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении детей и подростков по нескольким разным делам.



Мужчина в возрасте 50 лет был арестован по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении жертвы с особыми потребностями, и его арест был продлен до 31 января.



70-летний подозреваемый был задержан по делу о совершении сексуальных преступлений в отношении двух 9-летних детей в Старом городе, срок его содержания под стражей продлен до 30 января.



Еще один житель Иерусалима в возрасте 50 лет задержан по подозрению в совершении сексуальных преступлений в социальных сетях, суд продлил его арест до 31 января.

