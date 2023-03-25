



В Хельсинки депутат парламента пострадал за то, что он еврей и поддерживает НАТО

На депутата парламента Финляндии Бена Цисковича, который снова идет в депутаты от Коалиционной партии, напали в субботу на станции метро Itäkeskus в Хельсинки. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.



Политик стоял на платформе в ожидании поезда, когда подошедший к нему неизвестный стал угрожать ему убийством, ударил Цисковича кулаком в лицо и убежал. На видеозаписи читателя, опубликованной газетой Iltalehti, видно, как мужчина в темной одежде бежит за Цисковичем и толкает его.

Депутат попытался догнать напавшего, но тот повалил его на землю. Охранники взяли нарушителя под стражу.

"У него был явный политический мотив. Он оскорблял меня за то, что я поддерживаю НАТО и что я – еврей", – говорит Цискович.

Депутат подал заявление в полицию о нападении и незаконных угрозах. Полиция Хельсинки заявила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщив о задержании одного человека по подозрению в нападении. Сейчас дело расследуют как нападение и незаконные угрозы.



Цискович баллотируется в парламент от столичного избирательного округа, являясь членом парламента с 1979 года.



Председатель Коалиционной партии Петтери Орпо написал в Твиттере, что партия "шокирована и возмущена" нападением на Цисковича.

"К счастью, Бен физически в порядке. Это нападение чрезвычайно серьезно в предвыборный период, и мы решительно осуждаем это преследование. Свободная предвыборная работа кандидатов – основа нашей демократии", – заявил Орпо.

Президент Саули Ниинистьо также осудил нападение на Цисковича.

"Трусливое нападение. Ненависть, угрозы, а тем более насилие во время предвыборной работы также является оскорблением демократии", – написал в Twitter президент.