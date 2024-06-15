



В Германии афганец напал с ножом на людей

Вечером, 14 июня, 27-летний афганец напал с ножом на людей в Германии.



По данным газеты Spiegel, атака была совершена в городе Вольмирштедт.



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Уточняется, что мужчина ворвался на вечеринку, где отдыхающие смотрели Евро-2024. 50-летная женщина и 75-летний мужчина получили тяжелые ранения. Еще один человек получил легкие травмы.



Прибывшие на место происшествия полицейские подстрелили афганца. Позже тот скончался в больнице.