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В Германии афганец напал с ножом на людей
15.06.2024 18:40 Алина Груднева

В Германии афганец напал с ножом на людей

Вечером, 14 июня, 27-летний афганец напал с ножом на людей в Германии.

По данным газеты Spiegel, атака была совершена в городе Вольмирштедт.

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Уточняется, что мужчина ворвался на вечеринку, где отдыхающие смотрели Евро-2024. 50-летная женщина и 75-летний мужчина получили тяжелые ранения. Еще один человек получил легкие травмы.

Прибывшие на место происшествия полицейские подстрелили афганца. Позже тот скончался в больнице.

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