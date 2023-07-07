



В Екатеринбурге вспышка менингита: уже 8 госпитализированных

Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми человек, еще двое были доставлены в одну из больниц, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве РФ.



“Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное”, – сказано в сообщении.



О заболевании семи сотрудников Ozon менингитом свердловский Роспотребнадзор сообщил 5 июля. В пресс-службе Ozon пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании уточнили, что на складе проводится дезинфекция и вакцинация работников. 6 июля региональный Минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников распределительного центра Ozon в Сысертскую ЦРБ.



Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%.

