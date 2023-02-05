



В Чили объявлен режим ЧС из-за масштабных пожаров

В Чили объявили чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров, охвативших страну.



По последним данным, погибли минимум 23 человека.



Объявлен режим ЧС в регионе Ла-Араукания, что позволит расширить сотрудничество между правительством и военными.



По словам министра внутренних дел Чили Каролины Тоха, известно о 554 пострадавших, среди которых 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Пожары распространяются на фоне аномально высокой температуры. Ожидается, что число жертв в ближайшее время может возрасти, поскольку среди пропавших без вести уже числятся как минимум 10 человек.





🇨🇱 | INCENDIOS EN CHILE: pic.twitter.com/NaZExB5uuR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 5, 2023

На фоне стихийного бедствия в Чили попросили международных партнеров о помощи в тушении пожаров.