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В Чили объявлен режим ЧС из-за масштабных пожаров
05.02.2023 23:15 Алина Груднева

В Чили объявлен режим ЧС из-за масштабных пожаров

В Чили объявили чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров, охвативших страну.

По последним данным, погибли минимум 23 человека.

Объявлен режим ЧС в регионе Ла-Араукания, что позволит расширить сотрудничество между правительством и военными.

По словам министра внутренних дел Чили Каролины Тоха, известно о 554 пострадавших, среди которых 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Пожары распространяются на фоне аномально высокой температуры. Ожидается, что число жертв в ближайшее время может возрасти, поскольку среди пропавших без вести уже числятся как минимум 10 человек.

На фоне стихийного бедствия в Чили попросили международных партнеров о помощи в тушении пожаров.

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